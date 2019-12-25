Власти Петербурга намерены создать единую информационную базу социально ориентированных НКО

В настоящий момент в Северной столице действуют более 9000 НКО, из них 40% – социально ориентированные.

В среду, 9 июня, в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание Координационного совета при Правительстве Санкт‑Петербурга по вопросам попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения. В рамках него власти города обсуждали роль организаций в социальной политике Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, сотрудничество города и некоммерческих организаций (НКО) положительно сказывается в социальной сфере в городе. А власти Петербурга в свою очередь ежегодно оказывает НКО финансовую помощь. К примеру, в прошлом году 354 организации получили помощь, на которую было выделено около 2,3 млрд. рублей из городского бюджета. Ещё 170 организаций получили гранты из федерального бюджета на сумму более чем 470 млн рублей.

В настоящий момент в Северной столице действуют более 9000 НКО, из них 40% – социально ориентированные.

Сотрудники этих организаций помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оказывают поддержку детям-сиротам, инвалидам, людям с тяжелыми заболеваниями, бездомным, участвуют в городских программах помощи и ухода за пожилыми людьми, ведут правозащитную и волонтерскую деятельность, – говорится в сообщении.

Таким образом, власти Петербурга приняли решение создать единую информационную базу социально ориентированных НКО в городе. Тем самым жители города смогут больше узнать о деятельности той или иной организации.

Ранее мы писали, что правительство Ленобласти выделит 38 миллионов рублей на соцпроекты НКО.

Фото: пресс-служба Смольного