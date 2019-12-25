Правительство Ленобласти выделит 38 миллионов рублей на соцпроекты НКО

Распределение грантов губернатора между НКО пройдет на конкурсной основе.

В Ленинградской области снова пройдет конкурс на предоставление "Гранта Губернатора Ленинградской области" для некоммерческих организаций из социальной сферы. Проведение конкурса второй раз за год стало возможно благодаря программе федерального софинансирования. Из федерального бюджета для поддержки НКО Ленобласти выделили 20 миллионов рублей, и в итоге для второго конкурса общая сумма субсидий составила беспрецедентную сумму в размере 38,5 миллионов.

Конкурсный отбор впервые проводится в Ленобласти в электронном виде, на сайте, созданном совместно с Фондом президентских грантов. Это сделано специально для повышения прозрачности конкурсных процедур.

Для участия претендентам, подходящим по новым критериям, необходимо зарегистрироваться на сайте ленобласть.гранты.рф до 15 часов 24 июня. Максимальная субсидия, на которую могут рассчитывать победители, составит 3 миллиона рублей. Проекты должны быть реализованы с 20 июля по 31 декабря 2021 года - сразу после экспертной оценки и очной защиты.

Ранее Ростуризм назвал причины задержки выплат грантов победителям конкурса на развитие внутреннего и въездного туризма.

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