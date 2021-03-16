Власти Подмосковья по итогам 2020 года сохранили все соцпроекты

В 2021 году в регионе должно быть сдано в эксплуатацию 39 школ.

Власти Подмосковья по итогам 2020 года сохранили все социальные проекты. Об этом глава региона Андрей Воробьев сообщил на личной встрече с президентом Владимиром Путиным.

По доходам COVID-19 нанес нам тоже удар, но вместе с тем экономика Московской области очень диверсифицированная, и мы закончили год - плюс 2,5% по доходам. Хотели больше, обычно мы плюс 8 заканчиваем. Это позволило нам сохранить все социальные проекты, все, что касается помощи многодетным, все, что касается строительства социальных объектов. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Чиновник напомнил, что сейчас регион является лидером по темпам прироста населения. Показатель ежегодно составляет на 80-90 тысяч человек больше. Воробьев заметил, что одной из основных задач местного правительства является строительство социальной инфраструктуры. В текущем году чиновники планируют сдать 39 школ.

Губернатор Подмосковья признался, в каких ситуациях матерится.

Видео: YouTube / Россия 24