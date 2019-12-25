Губернатор Подмосковья дал детям совет, как противостоять травле в школе

По его словам, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы "тебя ломали".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал детям совет, как противостоять травле в школе. По его словам, жертва буллинга никогда ни в коем случае не должна оставаться с бедой один на один. Заявление он сделал в интервью тиктокеру Арине Ростовской. Об этом пишет "360".

Воробьёв отметил, что ситуацию с травлей жертве никогда не стоит пускать на самотёк. По его мнению, если человек не может дать отпор самостоятельно, то ему следует обратиться за помощью — к родителям или педагогам.

Два варианта: найти союзников или дать отпор. Другого ответа я не знаю. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

По его словам, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы "тебя ломали". Он подчеркнул, что никто не имеет права подавлять личность другого человека.

Ранее Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась.

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