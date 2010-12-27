Сеть Fitness House закрыла свой старейший клуб в Петербурге

Закрытие заведения не входило в планы компании.

На набережной Макарова закрылся самый первый клуб сети "Fitness House" в Петербурге. При этом, закрытие заведения не планировалось, сообщили "РБК".

Основатель сети Алексей Фурсов рассказал, что бессрочный договор на аренду здания прекращен по инициативе владельца помещения.

За последние шесть месяцев "Fitness House" уже закрывала два своих клуба в Выборгском и Фрунзенском районах города.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пять компаний обвинили в создании спортивного картельного сговора.

Фото: Pixabay