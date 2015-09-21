Пять компаний обвинили в создании спортивного картельного сговора

Они оказывали услуги государственным бюджетным учреждениям из Петербурга, Московской области и Краснодарского края.

Петербургская Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель. Ее участники заключили контракты более, чем на 11 млн рублей. Об этом 13 июня сообщили в ее в пресс-службе.

В картельном сговоре приняли участие пять компания - "Адриатика МСК", "Олимпия", "Питер Экспо", "Спорт-Сервис" и "ПитерСнаб". С 2016-го по 2018-й год организации и ИП участвовали в 23-х торгах на оказание услуг по обеспечению проживания, питания, доставки к месту проведения участников спортивных мероприятий, предоставления спортивного инвентаря и т.д

Оказалось, что во время участия на аукционах они использовали одинаковые IP-адреса, электронную почту и единую стратегию поведения, что приводило к минимальному снижению цены на торгах. Такие действия нарушают п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.

Теперь УФАС по Петербургу будет решать вопрос о возбуждении административного дела и назначении штрафов.

Ранее Piter.TV сообщил о назначении нового главы ОМВД Кронштадтского района.

Фото: pixabay.com