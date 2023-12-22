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В Сестрорецке на Приморском шоссе произошел пожар
Сегодня, 14:30
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В Сестрорецке на Приморском шоссе произошел пожар

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В квартире горели балкон и комната.

В Курортном районе сегодня, 27 февраля, произошел пожар. Пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире на Приморском шоссе, 348. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в Сестрорецке поступила на пульт диспетчера в 13:53. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В это время пламя охватило семь квадратных метров  в комнате и на балконе. Пожарные боролись с огнем полчаса. В 14:23 пожар был ликвидирован. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в квартире на проспекте Космонавтов во время пожара погибла женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, пожар на приморском шоссе, сестрорецк, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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