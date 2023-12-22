В Сестрорецке на Приморском шоссе произошел пожар

В квартире горели балкон и комната.

В Курортном районе сегодня, 27 февраля, произошел пожар. Пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире на Приморском шоссе, 348. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в Сестрорецке поступила на пульт диспетчера в 13:53. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В это время пламя охватило семь квадратных метров в комнате и на балконе. Пожарные боролись с огнем полчаса. В 14:23 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в квартире на проспекте Космонавтов во время пожара погибла женщина.

Фото: Piter.tv