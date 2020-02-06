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Сервисом "Карта вывесок" воспользовались более 800 петербуржцев
Сегодня, 21:09
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smirenny

Сервисом "Карта вывесок" воспользовались более 800 петербуржцев

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На данный момент в базе сервиса более 37 тысяч объектов.

Десять дней назад на сайте омитета по градостроительству и архитектуре запустили сервис "Карта вывесок", которой воспользовались более 800 человек. 

Горожане могут найти необходимую информацию о рекламе на фасадах зданий, узнать параметры вывесок и сроки действия разрешений. Помимо этого "карта" может помочь предпринимателям, планирующим разместить рекламу на улице Петербурга. 

Чиновники будут обновлять базу каждый месяц, сейчас в ней более 37 тысяч объектов.

Ранее мы писали, что реставраторы привели в порядок облитых черной краской сфинксов на Египетском мосту.

Фото: Piter.TV

Теги: карта вывесок, комитет по градостроительству и архитектуре
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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