Сервисом "Карта вывесок" воспользовались более 800 петербуржцев

На данный момент в базе сервиса более 37 тысяч объектов.

Десять дней назад на сайте омитета по градостроительству и архитектуре запустили сервис "Карта вывесок", которой воспользовались более 800 человек.

Горожане могут найти необходимую информацию о рекламе на фасадах зданий, узнать параметры вывесок и сроки действия разрешений. Помимо этого "карта" может помочь предпринимателям, планирующим разместить рекламу на улице Петербурга.

Чиновники будут обновлять базу каждый месяц, сейчас в ней более 37 тысяч объектов.

Ранее мы писали, что реставраторы привели в порядок облитых черной краской сфинксов на Египетском мосту.

Фото: Piter.TV