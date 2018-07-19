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Реставраторы привели в порядок облитых черной краской сфинксов на Египетском мосту
Сегодня, 18:00
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nadezhda_sib

Реставраторы привели в порядок облитых черной краской сфинксов на Египетском мосту

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Об акте вандализма было известно еще месяц назад, но реставрации пришлось подождать.

Реставраторы Государственного музея городской скульптуры привели в порядок сфинксов на Египетском мосту, которых в феврале 2021 года облили черной краской. Об этом узнал "Петербургский дневник".

Сфинксы ждали реставрации месяц из-за морозной погоды. Дело в том, что избавиться от краски можно было при устойчивой температуре не менее +6...+8 градусов, однако специалистам музея городской скульптуры удалось сделать это даже при холоде.

Осмотр показал, что мифические существа нуждаются в комплексной реставрации. На них уже облупился красочный злой. В ближайшее время в музее составят акт и направят его в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 

Вандалы облили черной краской "лица" сфинксов. В ГУ МВД разыскивали хулиганов. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: египетский мост, сфинксы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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