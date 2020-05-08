Сервисные центры Петербурга занялись "каннибализмом" на фоне санкций

Поскольку импортные запчасти все труднее достать, мастера по ремонту техники заимствуют из из других аппаратов.

Работа сервисных центров в Северной столице не нарушилась под давлением антироссийских санкций, но корректировки в работу пришлось внести. О так называемом цифровом "каннибализме" рассказало издание Neva.Today со ссылкой на представителей отрасли.

Так, "каннибализмом" на профессиональном сленге называется использование деталей из других аппаратов, чтобы компенсировать те, что больше не поставляются в РФ. При этом отмечается, что запчасти берут из техники аналогичной модели и марки, а хозяев гаджета всегда предупреждают заранее. Практика уже распространена достаточно широко.

Тем не менее, чаще мастера используют доступные китайские детали, сделанные "под оригинал".

Ранее мы сообщили о том, что петербургские автодилеры отмечают падение цен на запчасти из Китая.

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