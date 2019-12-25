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Сервис уведомлений об отключениях воды создадут для петербуржцев
Сегодня, 9:17
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Сервис уведомлений об отключениях воды создадут для петербуржцев

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Сервис войдёт в экосистему "Цифровой Петербург".

В Северной столице ведётся разработка экосистемы городских сервисов "Цифровой Петербург": частью проекта станет сервис, предназначенный для уведомления жителей об отключениях воды и других коммунальных ресурсов. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль в прямом эфире Центра управления регионом.

По словам чиновника, экосистема будет уведомлять горожан о временных отключениях воды, газа, электроэнергии и тепла в быстром и удобном формате.

На данный момент график отключения горячей воды размещён на сайте Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, а также на портале "Наш Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в 11-ти районах Петербурга проведут гидравлические испытания.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"

Теги: отключение горячей воды, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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