За неделю в 11-ти районах Петербурга проведут гидравлические испытания

За работы будут отвечать сотрудники ГУП «ТЭК СПб», ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Теплоэнерго».

В период с 29 мая по 4 июня теплоэнергетики проведут 115 гидравлических испытаний теплосетей в 11-ти районах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Мероприятия ГУП "ТЭК СПб" состоятся в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском, Пушкинском, Калининском, Московском, Красносельском, Курортном, Колпинском и Фрунзенском районах. Сотрудники ООО "Петербургтеплоэнерго" выполнят ту же работу на территории Адмиралтейского, Курортного, Петроградского, Петродворцового, Пушкинского, Центрального районов, а специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" будут трудиться в Красносельском и Кировском районах. Финальные проверки в мае проведёт ООО "Теплоэнерго" в Красногвардейском, Петроградском и Пушкинском районах.

В ведомстве напомнили, что проведение гидравлических испытаний не влечёт за собой отключение горячей воды во всём районе.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утверждены графики отключения горячего водоснабжения на летний период 2023 года.

Фото: Telegram / комитет по энергетике