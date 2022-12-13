Сервис онлайн-мониторинга уборки дворов запустят в Петербурге

Данные об уборке можно будет увидеть на публичных онлайн-картах.

В Северной столице планируют создать сервис онлайн-мониторинга уборки дворов. Об этом заявил вице-губернатор Станислав Казарин в ходе прямого эфира Центра управления регионом.

На данный момент в городе уже подключен сервис мониторингу механизированной уборки улиц, благодаря которому петербуржцы могут отслеживать работу коммунальной техники коммунальной техники. Нововведение позволит увидеть, как аналогичные работы проходят на внутриквартальных территориях: данные будут отображаться на публичных картах.

Кроме того, горожанам будут отправлять уведомления о планируемых сроках уборки дворов, чтобы автомобилисты успевали перегнать свои машины на безопасную парковку.

Разработчики также внедрят в сервис возможность составлять для техники маршрут на карте в автоматизированном режиме.

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Фото: Piter.TV