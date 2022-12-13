Незаконные торговые павильоны начали сносить у Московского вокзала в Петербурге

Всего сотрудники ККИ освободили земельные участки на 614 кв.м. в центре города.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступили к сносу незаконных торговых павильонов в Центральном районе. Так, уже демонтированы 2 объекта на 1-й Советской улице у Московского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В снесённых павильонах, занимавших земельные участки площадью 641 кв.м., располагались магазин, заведение общепита и автосервис.

Решение об утилизации приняли в том числе после обращений жителей района. В результате было установлено, что участок не входит в схему размещения НТО. Арендаторов заранее предупредили о необходимости освободить помещения, однако они проигнорировали просьбу.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга потребовали снести ледовый центр "Озерки".

Фото: Пресс-служба ККИ