Власти Петербурга потребовали снесли ледовый центр "Озерки"

Под угрозой сноса находятся два административно-хозяйственных здания и три надувных шатра для занятий спортом. Комитет даст всего 30 дней на снос этих зданий.

В Смольном потребовали снести ледовый центр "Озерки". Он находится на Большой Озерной улице. Площадь участка составляет около 16 тысяч квадратных метров. Об этом 15 февраля пишет "Деловой Петербург".

По данным издания, арену открыли в 2016 году. Ранее участок для размещения объектов физкультуры и спорта поставили в 2001 году на учет. ККИ подал иск на пользователя участка о сносе самовольных построек.

Так, под угрозой сноса находятся два административно-хозяйственных здания и три надувных шатра для занятий спортом. Комитет даст всего 30 дней на снос этих зданий.

Фото: Piter.tv

