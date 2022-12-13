Сервис для обслуживания белорусской техники откроют в Петербурге

Учреждение охватит все предприятия промышленности, которые занимаются поставками обширного круга техники.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов провёл встречу с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым по поводу открытия в городе сервисного центра для обслуживания белорусской техники. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Учреждение в Северной столице планируют создать по поручению президента соседней страны. Ожидается, что сервис охватит все предприятия промышленности, которые занимаются поставками обширного круга техники. В частности, речь идёт о сферах пассажирских и грузовых перевозок.

В правительстве Петербурга напомнили, что Северная столица закупает у Беларуси средние и малые тракторы Минского тракторного завода (МТЗ) для уборки городских внутриквартальных территорий. В общей сложности Смольным было приобретено 900 тракторов МТЗ и более 70 машин завода "Амкодор".

Ранее мы сообщили о том, что самый богатый депутат Петербурга анонимно задекларировал 106 млн рублей дохода.

Фото: Правительство Петербурга