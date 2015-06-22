Выборгское шоссе от Сертолово до Черной речки станет четырехполосным

Мост через реку Черную тоже ждет капитальный ремонт.

Выборгское шоссе от Сертолово до Черной речки расширят с двух до четырех полос. Государственная экспертиза одобрила проект "Ленавтодора", сообщила пресс-служба областного правительства.

Официально трасса носит название Парголово - Огоньки. Помимо расширения трассы ди моста через реку Черная орожники поставят искусственное освещение и сделают тротуары в границах населенных пунктов.

Ожидается, что пропускная способность магистрали вырастет, а безопасность движения повысится.

Ранее Piter.TV показал, как идет строительство нового моста через Волхов в Киришах.

Фото: Piter.TV