Выборгское шоссе от Сертолово до Черной речки станет четырехполосным

Выборгское шоссе от Сертолово до Черной речки расширят с двух до четырех полос. Государственная экспертиза одобрила проект "Ленавтодора", сообщила пресс-служба областного правительства.
Официально трасса носит название Парголово - Огоньки. Помимо расширения трассы ди моста через реку Черная орожники поставят искусственное освещение и сделают тротуары в границах населенных пунктов.
Ожидается, что пропускная способность магистрали вырастет, а безопасность движения повысится.
Ранее Piter.TV показал, как идет строительство нового моста через Волхов в Киришах.
Фото: Piter.TV
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