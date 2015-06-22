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Выборгское шоссе от Сертолово до Черной речки станет четырехполосным
Сегодня, 16:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Выборгское шоссе от Сертолово до Черной речки станет четырехполосным

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Мост через реку Черную тоже ждет капитальный ремонт.

Выборгское шоссе от Сертолово до Черной речки расширят с двух до четырех полос. Государственная экспертиза одобрила проект "Ленавтодора", сообщила пресс-служба областного правительства.

Официально трасса носит название Парголово - Огоньки. Помимо расширения трассы ди моста через реку Черная орожники поставят искусственное освещение и сделают тротуары в границах населенных пунктов. 

Ожидается, что пропускная способность магистрали вырастет, а безопасность движения повысится. 

Ранее Piter.TV показал, как идет строительство нового моста через Волхов в Киришах.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгское шоссе, дорога, капитальный ремонт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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edavmen
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