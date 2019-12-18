Фото: как идет строительство нового моста через Волхов в Киришах

Работы идут с серьезным опережением графика.

В Киришах идет работа по строительству нового моста через реку Волхов. Накануне специалисты приступили к надвижке железного каркаса на опоры. Вес конструкции составляет 3 тысячи тонн, сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Сам пролет стоит на специальных рельсах, которые помогают огромной железной конструкции двигаться вперед. На "носу" пролета надета особая конструкция – аванбек. Он помогает каркасу плавно опускаться на опоры. рассказали в пресс-службе.

Также на месте идет установка опор. Для этого в русле Волхова смонтировали временный мост, по которому теперь идет движение тяжелой техники. Кроме того, идет переустройство инженерных сетей.

Работы должны завершиться в 2025 году, однако, возможно, удастся это сделать на 2 года раньше. Стоимость строительства составляет почти 4 млрд рублей. Для ускорение темпов строительства правительство РФ решило выделить дополнительно 100 млн рублей.

Старый мост был возведен в 1966 году. Из-за увеличения трафика потребовалось новое сооружение.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти