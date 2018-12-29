Массовая авария на КАД стала причиной огромной пробки

Перед вантовым мостом столкнулись около 10 машин.

Днем 18 декабря на КАД произошла серьезная авария. Перед Вантовым мостом столкнулись около 10 машин. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам свидетелей ДТП, среди разбитых авто есть фура, "Газель" и легковушки. Участники аварии перегородили дорогу остальным автомобилистам. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", средняя скорость движения машин на этом участке составляет порядка 15 км/ч. Вся карта в этом месте окрашена в красный цвет.

Ранее мы писали, что возле метро "Академическая" машина влетела в остановку с людьми.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург