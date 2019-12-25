Серийное производство дронов "Ветер" наладят в Петербурге

БПЛА, о которых идёт речь, относятся к продукции двойного назначения и являются аналогом дорнов, производимых в КНР.

Предприятие "Котлин-Новатор" готовит серийное производство беспилотников "Ветер" в Северной столице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова начальника лаборатории беспилотных летательных аппаратов компании Владислава Удальцова.

БПЛА, о которых идёт речь, относятся к продукции двойного назначения и являются аналогом дорнов, производимых в КНР. За время разработки было выявлено множество недочётов при производстве беспилотников, в том числе, недостаток деталей, незащищённые радиоканалы, стремительное повышение цен на расходный материал.

Спустя непродолжительное время производство будет модернизировано и оптимизировано. Так, к 2024 году планируется выпуск уже 100 комплектов дронов.

Ранее мы сообщили о том, что на территории бывшего завода Toyota в Шушарах планируют производить БПЛА.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)