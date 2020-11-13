На территории бывшего завода Toyota в Шушарах планируют производить БПЛА

В рамках расширения особой экономической зоны присоединят участок площадью около 160 га.

На площадке ОЭЗ "Санкт-Петербург" в Шушарах планируют разместить производства по разработке и выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ранее на месте располагался завод Toyota. Об этом пишет ТАСС 14 ноября, ссылаясь на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова.

Что касается тойотовских территорий, то там планируется достаточно широкий спектр организаций. Город работает над созданием нового кластера беспилотников. Сейчас идет достаточно серьезная работа, создается научно-производственный центр. Алексей Зырянов, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга

В рамках расширения особой экономической зоны присоединят участок площадью около 160 га.

Ранее мы сообщали о том, что с 2024 года в Северной столице для земельного надзора будут использовать дроны. С их помощью планируют пресекать нецелевое использование земель и выявлять незаконные постройки.

Фото: Unsplash (Fikri Rasyid)