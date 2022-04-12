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Поиски нарушений Земельного кодекса в Петербурге будут проходить с помощью дронов
Сегодня, 19:29
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Поиски нарушений Земельного кодекса в Петербурге будут проходить с помощью дронов

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Планируются пресечение нецелевого использования земель и выявления незаконных построек.

С 2024 года в Петербурге для земельного надзора планируют использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом 13 ноября пишет ТАСС, ссылаясь на генерального директора ГК "Геоскан" Алексея Юрецкого. 

С помощью дронов будут пресекать нецелевое использование земель и выявлять незаконные постройки. 

ГК "Геоскан" является участником двух инициатив по установлению экспериментально-правового режима в Санкт-Петербурге. Одна из них посвящена внедрению цифровых инноваций по осуществлению муниципального земельного контроля. Для этого была разработана инициатива по применению ПАК на базе БАС в земельном контроле.

Алексей Юрецкий, генеральный директор ГК "Геоскан"

Кроме того, в следующем году запустят экспериментально-правовой режим (ЭПР), в рамках которого протестируют беспилотную доставку в Северной столице.

Ранее мы рассказывали о том, что школьников Петербурга будут обучать управлению БПЛА.

Фото: Pxhere

Теги: бпла, земельный кодекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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