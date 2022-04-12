Поиски нарушений Земельного кодекса в Петербурге будут проходить с помощью дронов

Планируются пресечение нецелевого использования земель и выявления незаконных построек.

С 2024 года в Петербурге для земельного надзора планируют использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом 13 ноября пишет ТАСС, ссылаясь на генерального директора ГК "Геоскан" Алексея Юрецкого.

С помощью дронов будут пресекать нецелевое использование земель и выявлять незаконные постройки.

ГК "Геоскан" является участником двух инициатив по установлению экспериментально-правового режима в Санкт-Петербурге. Одна из них посвящена внедрению цифровых инноваций по осуществлению муниципального земельного контроля. Для этого была разработана инициатива по применению ПАК на базе БАС в земельном контроле. Алексей Юрецкий, генеральный директор ГК "Геоскан"

Кроме того, в следующем году запустят экспериментально-правовой режим (ЭПР), в рамках которого протестируют беспилотную доставку в Северной столице.

Ранее мы рассказывали о том, что школьников Петербурга будут обучать управлению БПЛА.

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