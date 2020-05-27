Дата выхода нового сезона пока неизвестна.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что сериал про вампиров "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон. Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что крайний сезон посмотрело 3,2 миллиона зрителей, что на четверть выше показателей первого сезона.

Мы невероятно рады, что всем так понравился этот проект отметили авторы проекта

Напомним, что сериал основан на фильме Тайки Вайтити и Джемейна Клемента "Реальные упыри", который вышел в 2014 году. В сюжете история жизни вампиров в большом городе.

Дату выхода пятого сезона пока не оглашают.

Ранее мы сообщали о том, что фанат воссоздал в 3D костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном.

Видео:FOX/YouTube