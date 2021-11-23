Сериал "Зов ада" стал самым популярным проектом Netflix

Южнокорейский хоррор "Зов ада" стал самым популярным проектом Netflix. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, сериал режиссера Ен Сан Хо возглавил рейтинг самых просматриваемых проектов сервиса в более чем 80 странах мира. Это произошло спустя сутки после официальной премьеры 20 ноября.
"Зов ада" рассказывает о монстрах, которые охотятся за грешниками, знающих день и час своей смерти, чтобы отправить их в ад.
Ранее Universal выпустила пролог к фильму "Мир юрского периода: Господство".
Видео: YouTube / Netflix Russia
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