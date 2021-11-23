Сериал "Зов ада" стал самым популярным проектом Netflix

Он возглавил топ в 80 странах.

Южнокорейский хоррор "Зов ада" стал самым популярным проектом Netflix. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, сериал режиссера Ен Сан Хо возглавил рейтинг самых просматриваемых проектов сервиса в более чем 80 странах мира. Это произошло спустя сутки после официальной премьеры 20 ноября.

"Зов ада" рассказывает о монстрах, которые охотятся за грешниками, знающих день и час своей смерти, чтобы отправить их в ад.

Ранее Universal выпустила пролог к фильму "Мир юрского периода: Господство".

Видео: YouTube / Netflix Russia