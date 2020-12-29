Сериал "Сквозь снег" продлили на третий сезон

Премьера второго сезона состоится в России 26 января на Netflix.

Канал TNT заказ третий сезон сериала-антиутопии "Сквозь снег". Об этом сообщает издание TVLine.

Премьера второго сезона состоится в США 25 января. В России новинку увидят на день позже – 26 января второй сезон появится на Netflix.

Действие сериала разворачивается спустя семь лет после катаклизмов, которые превратили Землю в кусок льда. Остатки человечества живут в поезде, наматывающем круги по железнодорожным путям. В поезде царит строгая классовая иерархия: пока одни мерзнут в хвосте, другие наслаждаются роскошью в голове состава. Все меняется, когда на борту происходит убийство.

Во втором сезоне к поезду присоединится новый состав. В нем находится мистер Уилфорд – создатель последней надежды человечества. Ему предстоит взять контроль над поездом и погасить очаги революции.

Роли в сериале исполнили Дженнифер Коннелли, Давид Диггс, Шон Бин, Элисон Райт и др.

Ранее мы писали, что звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт заявил об уходе из кино.

Видео: YouTube / Netflix Russia