Сериал "Перевал Дятлова" показали в Петербурге до премьеры на ТВ

В кинотеатре Angleterre Cinema Lounge накануне, 13 ноября, состоялся закрытый предпремьерный показ киносериала "Перевал Дятлова" с Петром Федоровым в главной роли. Показ в Петербурге посетили актеры сериала – Мария Мацель, Ирина Касамара и Максим Емельянов.

Первыми зрителями черно-белых серий стали представители светского общества Петербурга. Гости увидели, что происходило с дятловцами на протяжении нескольких недель.

В центре сюжета – известная история об исчезновении туристов в 1959 году. Группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам уральских гор. Все участники похода пропали.

Авторы проекта — продюсеры и режиссеры Евгений Никишов и Валерий Федорович.

Премьера сериала пройдет 16 ноября на телеканале ТНТ.

Видео: ТНТ / YouTube