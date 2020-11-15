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Сериал "Перевал Дятлова" показали в Петербурге до премьеры на ТВ

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В кинотеатре Angleterre Cinema Lounge накануне, 13 ноября, состоялся закрытый предпремьерный показ киносериала "Перевал Дятлова" с Петром Федоровым в главной роли.  Показ в Петербурге посетили актеры сериала – Мария Мацель, Ирина Касамара и Максим Емельянов.

Первыми зрителями черно-белых серий стали представители светского общества Петербурга. Гости увидели, что происходило с дятловцами на протяжении нескольких недель. 

В центре сюжета – известная история об исчезновении туристов в 1959 году. Группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам уральских гор. Все участники похода пропали. 

Авторы проекта — продюсеры и режиссеры Евгений Никишов и Валерий Федорович. 

Премьера сериала пройдет 16 ноября на телеканале ТНТ.

Видео: ТНТ / YouTube

Теги: перевал дятлова, петербург, сериал, тнт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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