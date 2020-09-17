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Сериал "Вандавижен" от Marvel выйдет в 2020 году

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Проект выходит на платформе Disney Plus.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что премьера сериала "Вандавижен" от Marvel состоится в онлайн-кинотеатре в 2020 году. Об этом сообщается в ролике предстоящих премьер.

Проект выходит на платформе Disney Plus. Официальную дату релиза "Вандавижен" представители студии не сообщили. Напомним, что изначально шоу планировали выпустить в 2021 году.

Также в промо-ролике анонсировали проекты "Скрытые фигуры", "Большой", "Люди Икс 2", сериалы "Парни что надо" и "Мандалорец". 

Ранее мы сообщали о том, что премьеру "Черной вдовы" планируют перенести на 2021 год.

Видео:Disney Plus/YT

Теги: marvel, сериал вандавижен
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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