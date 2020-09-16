Премьеру "Черной вдовы" планируют перенести на 2021 год

Возможно, кинокомикс займет дату выхода "Вечных" — 12 февраля 2021 года.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что релиз "Чёрной вдовы" могут перенести на зиму 2021 года. Об этом сообщает портал Deadline.

По данным инсайдера, премьеру могут передвинуть на дату выхода "Вечных" — 12 февраля 2021 года.

В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи Романофф. События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных "Мстителях".

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер нового "Джеймса Бонда", посвященный главному злодею.

Видео: YouTube / Marvel