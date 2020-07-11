В субботу, 11 июля, стало известно о том, что сериал "Лютер" может стать полнометражным фильмом. Об этом актер Идрис Эльба в интервью Sky News.
Я чрезвычайно ясно дал понять, что мне бы очень хотелось увидеть возвращение Лютера в фильме
заявил актер.
В настоящий момент, сериал "Лютер" имеет пять сезонов. Главную роль в нём исполнил актер Идрис Эльба. В сериале рассказывают историю о выдающемся детективе Джоне Лютере. Он использует нестандартные методы для для поимки опаснейших преступников Лондона.
О производстве киноленты пока ничего неизвестно.
Ранее мы сообщали о том, что Warner Bros собирается начать работу над новой экранизацией комиксов о Джоне Константине.
Видео:Film Magazine Digital
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