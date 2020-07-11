Сейчас у мини-сериала пять сезонов.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что сериал "Лютер" может стать полнометражным фильмом. Об этом актер Идрис Эльба в интервью Sky News.

Я чрезвычайно ясно дал понять, что мне бы очень хотелось увидеть возвращение Лютера в фильме заявил актер.

В настоящий момент, сериал "Лютер" имеет пять сезонов. Главную роль в нём исполнил актер Идрис Эльба. В сериале рассказывают историю о выдающемся детективе Джоне Лютере. Он использует нестандартные методы для для поимки опаснейших преступников Лондона.

О производстве киноленты пока ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Warner Bros собирается начать работу над новой экранизацией комиксов о Джоне Константине.

Видео:Film Magazine Digital