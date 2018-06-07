СМИ: главе "Ростеха" Сергею Чемезову присвоили звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Официального указа на сайте Кремля нет, но источники рассказали, что документы были подписаны еще несколько недель назад. Звание Героя РФ присваивается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига".
В прошлом году это же звание за создание новых видов вооружений присвоили первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову.
Ранее Ростех разработал суперкомпьютер на базе российского процессора.
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