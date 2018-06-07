СМИ: главе "Ростеха" Сергею Чемезову присвоили звание Героя России

Официального указа на сайте Кремля нет, но источники рассказали, что документы были подписаны еще несколько недель назад.

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Официального указа на сайте Кремля нет, но источники рассказали, что документы были подписаны еще несколько недель назад. Звание Героя РФ присваивается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига".

В прошлом году это же звание за создание новых видов вооружений присвоили первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову.

Ранее Ростех разработал суперкомпьютер на базе российского процессора.