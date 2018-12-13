Ростех разработал суперкомпьютер на базе российского процессора

Устройство обладает высоким уровнем безопасности и энергоэффективности.

Российские разработчики концерна "Автоматика" и РСК создали первый суперкомпьютер, в основу которого лег российский 8-ядерный микропроцессор "Эльбрус-8С". Об этом Piter.TV сообщили в госкорпорации "Ростех".

При разработке аппарата инженеры использовали четырехпроцессорные блейд-серверы с жидкостным охлаждением, что позволило использовать 153 вычислительных узла внутри одной серверной стойке. Их суммарная вычислительная мощность составляет 75 терафлопс. Выглядит он так:

Разработчики считают, что их компьютер найдет свое применение в сферах, где важны производительность, энергоэффективность и большие вычислительные мощности. Каждое ядро компьютера способно исполнять до 25 операций за один такт.

Проект был презентован в рамках IV конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит с 22 по 24 мая в Иннополисе. Событие посвящено сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России. В конференции принимают участие более 5000 делегатов и 370 спикеров.

Фото: Ростех