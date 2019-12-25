Сергей Шойгу: ВС РФ расширят линейку военных роботов

Глава Минобороны проверил работу профильного предприятия.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ расширят линейку военных роботов. Такое заявление глава оборонного ведомства сделал на совещании, посвященном итогам рабочей поездки на предприятие, занимающееся созданием робототехнических комплексов.

Как предполагается, это будут тяжелые роботы разминирования и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

В рамках рабочего визита министр проверил ход выполнения государственного заказа на 766-ом управлении производственно-технологической комплектации. Специалисты разрабатывают машины, которыми можно управлять дистанционно, а также мобильные роботы с заданными функциями. Речь идет как о боевых машинах, так и об обеспечивающей технике. В частности, на производстве создаются такие комплексы как "Уран-6", "Уран-14" и "Уран-9". Они находятся на вооружении армии РФ.

Шойгу объявил проверку боеготовности в Вооруженных силах РФ.

Фото: Минобороны России