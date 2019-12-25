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Шойгу объявил проверку боеготовности в Вооруженных силах РФ
Сегодня, 7:44
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lesjasap

Шойгу объявил проверку боеготовности в Вооруженных силах РФ

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Учения в ВВО будут проходить под контролем Генштаба.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объявил проверку боеготовности в Вооруженных силах РФ. Такое заявление чиновник сделал на селекторном совещании с коллегами. Контрольные учения за зимний период проводятся в соединениях, воинских частях, управлениях. За апрель будет организовано 4 048 проверок, включая 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне.  

Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

На данный момент отмечается, что проверки ведутся во всех военных округах, а также Северном флоте, Курильских островах, Крайнем Севере и на Камчатке в отношении всех видов и родов российских войск. Восточный военный округ будет контролироваться Генеральным штабом. Там учения состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. Остальные ВО будут проверяться командующими войсками. 

Шойгу потребовал принять особые меры при проведении парада Победы из-за COVID-19.

Фото: Минобороны России

Теги: вво, восточный военный округ, минобороны, сергей шойгу
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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