Глава Минобороны России Сергей Шойгу потребовал принять особые меры при проведении парада Победы из-за COVID-19. Об этом сообщили журналисты РИА Новостей" со ссылкой на заявление чиновника. Он потребовал от должностных лиц и коллег допустить распространение инфекции во время подготовки к торжественному мероприятию. Военнослужащий полагает, что приоритетом должны быть здоровье участников парада и гостей.
Министр предложил установить в местах размещения каждого парадного расчета медицинские пункты, а тренировки личного состава и техники проводить в строгом соблюдении профилактических мер. Известно, что все участники церемонии прошли вакцинацию.
Военные парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах России.
Фото: Минобороны России
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