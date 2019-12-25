В Минобороны рассказали о требованиях безопасности для личного состава и техники.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу потребовал принять особые меры при проведении парада Победы из-за COVID-19. Об этом сообщили журналисты РИА Новостей" со ссылкой на заявление чиновника. Он потребовал от должностных лиц и коллег допустить распространение инфекции во время подготовки к торжественному мероприятию. Военнослужащий полагает, что приоритетом должны быть здоровье участников парада и гостей.

Министр предложил установить в местах размещения каждого парадного расчета медицинские пункты, а тренировки личного состава и техники проводить в строгом соблюдении профилактических мер. Известно, что все участники церемонии прошли вакцинацию.

Военные парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах России.

Фото: Минобороны России