Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Музыкант заявил, что будет с отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Музыкант заявил, что будет с отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента. Об этом он рассказал в Instagram.

"Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и теперь я стал генеральным продюсером большого международного канала", - заявил Шнуров на видео.

Музыкант рассказал, что общий охват мультимедийного СМИ составляет 225 млн человек, общий охват аудитории телеканала превышает 12 млн человек. RTVI представлен на разных платформах в 53 странах, в их числе США, Канада, Германия, Израиль и др. Корреспондентская сеть расположена в 13 городах по всему миру. Например, в Нью-Йорке, Москве, Тель-Авиве, Берлине, Киеве, Париже, Лондоне и др.

В своем обращении Шнуров пообещал своим поклонникам и постоянным зрителям RTVI воплощать на канале экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился. Артист поблагодарил за оказанное ему доверие и заявил, что вместе "мы сможем многое".

Ранее Шнуров написал нецензурный стих про звезд и МРОТ.

Видео: Instagram / shnurovs