Шнуров написал нецензурный стих про звезд и МРОТ

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новое нецензурное стихотворение, в котором язвительно высказался о звездах и МРОТе.
На создание нового шедевра Шнурова вдохновили многочисленные признания звезд шоу-бизнеса о том, что им тяжело живется на самоизоляции без работы и гонораров.
В стихотворении говорится, что "все попрятались по гнездам. И вельможи, и народ". Однако тяжелее и голодней всех звездам, именно поэтому они хотели бы получить МРОТ.
Подписчики оценили юмор музыканта и выразили свое восхищение:
"Гениально! Так их!" – написал один из комментаторов.
"Лучший стих на сегодняшний день", - отметил другой.
"Сергей Владимирович, как всегда не в бровь, а в глаз", - заявила еще одна подписчица.
Ранее актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым.
Фото: Instagram / shnurovs
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