Шнуров написал нецензурный стих про звезд и МРОТ

В последнее время артисты стали все чаще признаваться, что им тяжело на самоизоляции без работы и гонораров.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новое нецензурное стихотворение, в котором язвительно высказался о звездах и МРОТе.

На создание нового шедевра Шнурова вдохновили многочисленные признания звезд шоу-бизнеса о том, что им тяжело живется на самоизоляции без работы и гонораров.

В стихотворении говорится, что "все попрятались по гнездам. И вельможи, и народ". Однако тяжелее и голодней всех звездам, именно поэтому они хотели бы получить МРОТ.

Подписчики оценили юмор музыканта и выразили свое восхищение:

"Гениально! Так их!" – написал один из комментаторов.

"Лучший стих на сегодняшний день", - отметил другой.

"Сергей Владимирович, как всегда не в бровь, а в глаз", - заявила еще одна подписчица.

Ранее актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым.

Фото: Instagram / shnurovs