Актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Артист заявил, что долгие годы имел проблемы с алкоголем.

Российский актер Алексей Шевченков в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия-1" откровенно рассказал о своем пагубном пристрастии, которое едва не сломало ему жизнь. В молодые годы артист очень сильно пил. Шевченков вспомнил, как просыпался в театре после "пьяных репетиций", а однажды подрался с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Конфликт между двумя артистами завязался во время съемок фильма "Игра мотыльков". В один из дней Шевченков решил познакомиться с музыкантом и, выпив водки, отправился к нему в номер. Что произошло дальше, актер помнит плохо. По его словам, в ходе драки Шнуров разбил ему об голову пустую бутылку шампанского. Серьезных травм удалось избежать, однако участники съемочной группы старались, чтобы знаменитости не пересекались в ходе работы.

В итоге Шевченков и Шнуров помирились и потом с улыбкой вспоминали эту ситуацию. "Хорошо, что я не помер тогда, а он не сел", - отметил актер.

Ранее Шнуров в стихах прокомментировал масочный режим и дистанционное голосование.

Фото: PrtSc / YouTube / Россия 1