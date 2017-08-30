Сергей Шнуров прокомментировал выступление российских гимнасток под песню "Ленинграда"

Лидер "Ленинграда" на видео признался в любви к русским гимнасткам.

В Сети набирает популярность ролик в Инстаграме, на котором лидер группировки “ленинград” Сергей Шнуров смотрит за выступлением гимнасток. Здесь для артиста стал интересен тот факт, что спортсменки выступали под старый трек “Ленинграда” - “WWW/Ленинград”. Шнурова позабавила ситуация. Он даже прокомментировал внешность одной из девушек: “симпатичная”, - отметил музыкант. Да и остальные исполнительницы не остались без комплиментов звезды российского шоу-бизнеса.

Сергей Шнуров пошутил, что теперь он начинает любить гимнастику. Он выложил на своем аккаунте видео, на котором прокомментировал выступление российской сборной и пожелал участницам удачи. Ролик собрал почти 700 тысяч просмотров.

Напомним, что наши соотечественницы выступают на Универсиаде в Тайване в городе Тайбэй.

Видео: Instagram/shnurovs