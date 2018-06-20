Сергей Шнуров подвел итоги дележа имущества с Матильдой

Сергей Шнуров подвел итоги бракоразводного процесса с Матильдой. Не обошлось и без дележа имущества. По словам Шнурова, отдал жене больше, чем оставил себе. Об этом сообщает портал "Папарации".
"Не сказал бы, что жалею, но и не рад" - отметил Шнуров.
Речь идет о трех квартирах, общей стоимостью 140 000 000 рублей, балетной школе и ресторане. Все это было куплено на деньги Шнура, но перешло в собственность бывшей жены.
Однако Шнуров не остался совсем без гроша. Он признается, что уже сейчас деньги тратить некуда и надеется заработать еще.
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