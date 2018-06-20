Сергей Шнуров подвел итоги дележа имущества с Матильдой

Не сказал бы, что жалею, но и не рад, - подвел он итог бракоразводного процесса.

Сергей Шнуров подвел итоги бракоразводного процесса с Матильдой. Не обошлось и без дележа имущества. По словам Шнурова, отдал жене больше, чем оставил себе. Об этом сообщает портал "Папарации".

"Не сказал бы, что жалею, но и не рад" - отметил Шнуров.

Речь идет о трех квартирах, общей стоимостью 140 000 000 рублей, балетной школе и ресторане. Все это было куплено на деньги Шнура, но перешло в собственность бывшей жены.

Однако Шнуров не остался совсем без гроша. Он признается, что уже сейчас деньги тратить некуда и надеется заработать еще.