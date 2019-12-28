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Шнуров не станет менять слова песни про выборы

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Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. 

Сергей Шнуров не будет менять слова своей известной песни про выборы после вступления в "Партию Роста". Об этом артист заявил в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ.

На соответствующий вопрос ведущего, музыкант с удивлением отметил, что не может этого сделать. Композицию он назвал "народной поговоркой", которую все поют. Он также добавил, что готов спеть, когда станет кандидатом. 

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. 

Ранее мы писали мнение эксперт, касательно вступления артиста в политическую организацию Бориса Титова.

Видео: Youtube / Forbes, ZooFilist

Теги: сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Музыка,

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