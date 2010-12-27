Сергей Семак о игре с "Динамо": После удаления Дриусси пришлось перестраиваться

В минувшем туре РПЛ петербуржцы уступили москвичам со счетом 0:1.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как повлияло на ход игры удаление Дриусси. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам главного тренера, его команда играла довольно хорошо, после того, как осталась в меньшинстве, исключением стал только пропущенный гол. Семак доволен и окончанием игры, даже несмотря на то, что "не хватило реализации моментов".

В минувшем туре РПЛ петербуржцы уступили москвичам со счетом 0:1. Мяч в ворота "Зенита" забил Фёдор Черных. Проигрыш никак не сказался на положении в турнирной таблице, команда сине-бело-голубых осталась на лидирующих позициях.

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Фото: ФК "Зенит"/ ВК