Форвард ЦСКА Скотт не смог доиграть матч против СКА из-за травмы

Тем не менее, в этот день матч закончился со счетом 1:2 в пользу ЦСКА в серии буллитов.

Грек Скотт, который является нападающим московского ЦСКА, не смог продолжить матч во время игры со СКА в воскресенье, 21 октября. Из-за травмы ему пришлось досрочно выйти из регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард ЦСКА получил травму в первом периоде и после нее уже не смог вернуться на лед. Тем не менее, в этот день матч закончился со счетом 1:2 в пользу ЦСКА в серии буллитов.

Грег Скотт - канадский хоккеист, который в настоящее время играет за ХК ЦСКА Континентальной хоккейной лиги.

Фото: Хоккейный клуб СКА/ ВК