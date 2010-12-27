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Форвард ЦСКА Скотт не смог доиграть матч против СКА из-за травмы
22 октября, 10:10
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nastya960
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Форвард ЦСКА Скотт не смог доиграть матч против СКА из-за травмы

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Тем не менее, в этот день матч закончился со счетом 1:2 в пользу ЦСКА в серии буллитов. 

Грек Скотт, который является нападающим московского ЦСКА, не смог продолжить матч во время игры со СКА в воскресенье, 21 октября. Из-за травмы ему пришлось досрочно выйти из регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард ЦСКА получил травму в первом периоде и после нее уже не смог вернуться на лед. Тем не менее, в этот день матч закончился со счетом 1:2 в пользу ЦСКА в серии буллитов. 

Грег Скотт - канадский хоккеист, который в настоящее время играет за ХК ЦСКА Континентальной хоккейной лиги. 

Фото: Хоккейный клуб СКА/ ВК

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Теги: грег скотт , хоккей , цска
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Хоккей

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