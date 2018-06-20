Сергей Семак: "Команда должна играть в Лиге чемпионов"

Матч между лидерами РПЛ пройдет 7 апреля.

На пресс-конференции перед матчем с "Локомотивом" наставник "сине-бело-голубых" сообщил, что главной задачей команды на предстоящей сезон является выход в Лигу Чемпионов. Коллектив также постарается сохранить за собой первое место.

У нас конкуренты хорошие, все хотят стать чемпионами. Мы в их числе. Задача, которая была, она есть и остается. Команда должна играть в Лиге чемпионов. Это самая главная задача.

– сказал специалист

После 21-го тура Премьер-Лиги "Зенит" занимает первое место в чемпионате России. Ближайший преследователь "сине-бело-голубых", московский "Локомотив", отстает на 6 очков. Матч между командами пройдет 7 апреля в 19:00 по московскому времени.

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Фото: ФК "Зенит"