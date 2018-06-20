Семак выразил надежду на новый контракт Кокорина с "Зенитом"

Футболист будет за решеткой во время истечения срока его соглашения с клубом.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак надеется, что клуб предложит Александру Кокорину новый контракт. Соглашение футболиста, который в данный момент находится в СИЗО, истекает этим летом.

На пресс-конференции перед матчем с "Локомотивом" наставник "сине-бело-голубых" выразил надежду, что футболист вернется в стан "Зенита" и клуб предложит ему новый контракт.

Надеюсь, что когда ситуация разрешится, все-таки первыми, с кем он будет разговаривать по поводу продолжения карьеры, будет "Зенит". Я бы этого очень-очень хотел"

– сказал Семак.

Он также прокомментировал недавнее решение суда, согласно которому Кокорин пробудет в СИЗО до 25 сентября. Ситуацию со спортсменом он назвал "показательным делом", которое "переходит все грани человеческого понимания".

Давайте тогда за каждую драку будем сажать всех на год, тогда будет ясно всем: подрался — сел на год.

– сыронизировал тренер.

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе с 10 октября 2018 года. По версии следствия, они избили чиновника Минпроторга Дениса Пака, водителя ведущей Первой канала, а также главу НАМИ Сергея Гайсина. Против них, а также младшего брата Александра Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, возбуждены дела по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

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Фото: ФК "Зенит"