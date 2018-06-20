Прокуратура огласила причины плохой уборки снега в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга огласила причины плохой уборки снега в городе. В ответе на запрос депутата Госдумы Михаила Романова сообщается, что для качественной работы не хватало координации и техники.
Технику, которую имели ведомства в распоряжении, использовали неэффективно. Также ответственные службы не продумали логистику вывоза снега и не учли при уборке специфику районов. Также ответственные службы не смогли оперативно отреагировать на усиление снегопада. В прокуратуре посчитали, что в каждом районе было необходимо организовать еще 10 дополнительных площадок для складирования снега.
В ведомстве заключили, что службы работали разобщенно, без согласования друг с другом графиков уборки. Из-за этого на дорогах и тротуарах образовались внушительные ледяные наросты.
По результатам проверки, временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову было внесено представление об устранении нарушений. Напомним, что только от гололеда и сосулек за зиму пострадали 4075 горожан.
Видео: Piter.tv
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Так каждый год одно и то же, неужтомозгов не хватает скоординировать действия? Я думаю, дело в желании. И в отношении к работе. Когда ты включен в работу и хочешь сделать добро людям, тогда и будет результат!