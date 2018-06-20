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Сегодня, 13:03
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nadiputintseva
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Прокуратура огласила причины плохой уборки снега в Петербурге

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Беглову внесли представление об устранении нарушений.

Прокуратура Санкт-Петербурга огласила причины плохой уборки снега в городе.  В ответе на запрос депутата Госдумы Михаила Романова сообщается, что для качественной работы не хватало координации и техники.

Технику, которую имели ведомства в распоряжении,  использовали неэффективно. Также ответственные службы не продумали  логистику вывоза снега  и не учли при уборке специфику районов. Также ответственные службы не смогли оперативно отреагировать на усиление снегопада.  В прокуратуре посчитали, что в каждом районе было необходимо организовать еще 10 дополнительных площадок для складирования снега.

В ведомстве заключили, что службы работали разобщенно, без согласования друг с другом графиков уборки. Из-за этого на дорогах и тротуарах образовались внушительные ледяные наросты.

По результатам проверки, временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову было внесено представление об устранении нарушений. Напомним, что только от гололеда и сосулек за зиму пострадали 4075 горожан.

Видео: Piter.tv

Теги: прокуратура, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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    Аноним
    Сегодня 13:49

    Так каждый год одно и то же, неужтомозгов не хватает скоординировать действия? Я думаю, дело в желании. И в отношении к работе. Когда ты включен в работу и хочешь сделать добро людям, тогда и будет результат!