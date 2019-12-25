Сергей Семак: "Результатом мы недовольны"

Тренер команды прокомментировал игру.

После того, как игра "Зенит" — "Уфа" закончилась ничьей, тренер петербургской сборной Сергей Семак дал комментарий на официальном сайте клуба.

"В первом тайме действовали ненадежно в обороне, было несколько опасных контратак в наши ворота. Во втором тайме в этом компоненте играли лучше, в принципе, и в атаке были моменты. Но, к сожалению, самое важное — забить, мы не смогли", — отметил Семак.

Он заметил, что игроки весь матч пытались взломать оборону противника, но, к сожалению, не вышло.

Тренер также объяснил некоторые позиции игроков.

"Малкому удобно подавать с одного фланга, с другого — хорошо подают и Ригони, и Дуглас Сантос. Исходя из того, кто лучше подает на тренировках, мы тех футболистов и ставим на подачу стандартов. Все трое могут прекрасно подавать", — пояснил он.

На вопрос о страхе упустить чемпионство Семак заметил, что нужно играть, а не думать об очках.

Все мысли футболистов сейчас заняты следующим матчем. Команда намерена разобрать итоги игры, проанализировать их и начать подготовку к следующему матчу.

Напомним, что "Зенит" и "Уфа" разошлись миром в Петербурге.

Фото: fc-zenit.ru