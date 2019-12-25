Сергей Прядкин выступил с заявлением о приостановке сезона в РПЛ

Чемпионат России поставлен на паузу до 10 апреля.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин обратился к болельщикам в связи с паузой в чемпионате России, связанной с эпидемией коронавируса.

"Основным приоритетом лиги всегда были здоровье и безопасность наших болельщиков. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание с вашей стороны и со стороны клубов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции" - приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.

В заявлении отмечается, что вместе с Российской премьер-лиго также приостановили свои турниры сроком до 10 апреля Континентальная хоккейная лига и Единая лига ВТБ по баскетболу.

Ранее стало известно, что Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ на ближайшие пять лет.

Фото: VK / @rfsruofficial