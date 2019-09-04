Лазарев расплакался во время записи новой песни

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видео, на котором со слезами на глазах рассказал о записи новой песни.
Артист заявил, что не может петь, потому что начинает плакать. То же самое происходит с его звукорежиссером.
Пою и начинаю плакать, ком в горле... Говорю "стоп", слышу, звукорежиссер тоже плачет... Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу.
Сергей Лазарев
В настоящий момент певец записывает песни для нового альбома, выход которого планируется в ноябре этого года. Артист заявил, что вторая часть пластинки будет слезливая, "обрыдаетесь".
Ранее мы писали, что Киркоров в костюме пчеловода опозорился на закрытии "Новой волны".
Видео: Instagram / lazarevsergey
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