Сергей Лазарев назвал дату выхода нового альбома

Поклонники творчества Сергея Лазарева ожидают выхода нового клипа, за ним последует и следующий альбом.

Сергей Лазарев рассказала съемочной группе Piter.TV, когда поклонники огут ждать новый альбом. По словам музыканта, в ближайшее время у него выйдет клип на песню "Я не боюсь", а затем в конце месяца ожидается еще один альбом.

Эти два альбома войдут в основу следующего тура и следующего шоу. Так что у людей будет возможность в течение года привыкнуть к песням, выучить их, чтобы в новом шоу прекрасно принимать. Сергей Лазарев, певец

Ранее Piter.TV публиковал репортаж с концерта Сергея Лазарева в Петербурге. В "Юбилейном" певец представил масштабное шоу в рамках гастрольного тура, посвященного своему сыну Никите.

Фото и видео: Piter.TV