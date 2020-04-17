Сергей Лавров рассказал, что скучает по футболу во время эпидемии коронавируса

Пауза в Российской премьер-лиге продлится до 31 мая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству "РИА Новости" рассказал, чего ему не хватает в период самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. Он является одним из известных болельщиков московского "Спартака".

Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день. Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле. Особых примет у меня нет, даже несмотря на то что, по словам одного из моих товарищей, статистика "Спартака" при условии моего "живого" посещения той или иной игры оставляет желать лучшего. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее Леонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов.

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow, Ministry of Foreign Affairs of Russia